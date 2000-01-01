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Закрытие Управления регистрации транспорта в Холоне | Фото: Thinkstock21.03 15:56   MIGnews.com

Закрытие Управления регистрации транспорта в Холоне

Начиная с воскресенья, 26 марта, офисы Управления регистрации автотранспорта в Холоне будут закрыты на ремонт на три месяца. Минтранс намерен значительно улучшить здесь условия приема и обслуживания посетителей. На эти нужды выделено более 3,5 миллионов шекелей. Министерство выполнит обширный ремонт помещения, включая смену интерьера, модернизацию компьютерных систем и пр.

На время ремонта водители могут воспользоваться офисами Управления в близлежащих населенных пунктах - в Ришон ле-Ционе, Бней-Браке, Петах-Тикве, Реховоте, Ариэле. В этих отделениях будет увеличено число сотрудников. Подробная информация о спектре предоставляемых в этих филиалах услуг и наиболее удобных вариантах их получения - по тел. *5678 (телефонный инфоцентр Минтранса).

Ремонт офисов Управления в Холоне проводится в рамках обширной программы Минтранса по улучшению условий приема и обслуживания посетителей. Министерство транспорта также постоянно расширяет спектр услуг для граждан, не имеющих возможности прибыть в офисы Управления регистрации автотранспорта и предпочитающих сэкономить время.

Водителям предоставляется возможность получения части услуг, связанных с регистрацией автотранспорта и оформлением водительских удостоверений, в почтовых отделениях страны ("Доар Исраэль"), с помощью интернет-сайта ведомства и компьютеризированных автоматов (ришьёмат), расположенных в десятках филиалах сети Супер-Фарм по всей стране (для этого необходима кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта).

Граждане, которым необходимо получить дубликат водительских прав и техпаспорта автомобиля, оплатить за их продление или получение, могут сделать это посредством телефонного инфоцентра Минтранса по тел. *5678, посредством сайта Минтранса www.mot.gov.il, с помощью компьютеризированных автоматов. Список автоматов: he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2518:emdot-shirut&catid=29:misraderishui&Itemid=149

Получить новые водительские права можно также в почтовых отделениях страны. Это актуально для тех водителей, срок действия водительского удостоверения которых истек, а новое удостоверение, отправленное на почтовый адрес, не дошло до адресата, а также для тех, чье водительское удостоверение было утеряно, украдено или повреждено.

Список почтовых отделений:
https://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/Driving_licences?opendocument
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