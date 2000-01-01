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Решение сбить сирийскую ракету принял офицер в чине капитана 21.03 16:38   MIGnews.com

Решение сбить сирийскую ракету принял офицер в чине капитана

Бригадный генерал Цвика Хаимович, командующий противовоздушной обороной ВВС ЦАХАЛа рассказал новые подробности об инциденте 17 марта, в ходе которого батарея ПРО “Хец” сбила сирийскую зенитную ракету С-200.

Хаимович заявил: “Бойцы идентифицировали ракету, движущуюся по баллистической орбите. Инструкции и приказы в этом случае предельно ясны - нейтрализовать и перехватить любую угрозу. жителям Израиля, и именно это мы и сделали. Я не сомневаюсь, что мы готовы это повторить и в будущем”.

Хаимович добавил, что боеголовка С-200 весит несколько сот килограмм, и причиненный взрывом ракеты ущерб был бы “фатальным и деструктивным”.

Хаимович сообщил, что на кнопку в Центре Перехвата нажал офицер в звании капитана: “У командира было менее 60 секунд на то, чтобы принять решение о перехвате сирийской ракеты. У него - звание капитана, и он действовал в рамках своих полномочий. Мы стоим перед лицом сложной и постоянно меняющейся оперативной реальности - и мы видели это в ходе инцидента на прошлой неделе”.
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