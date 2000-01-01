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Израиль - партнер в развитии технологий меняющих нашу жизнь 21.03 12:27   MIGnews.com

Израиль - партнер в развитии технологий меняющих нашу жизнь

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и вице-премьер Китая Лю Яньдун приняли участие в работе третьей израильско-китайской Конференции по инновациям, которая проводится в этом году в Пекине.

Премьер-министр Израиля и вице-премьер Китая провели встречу с делегациями обеих стран, где говорили о важности тесного сотрудничества в целях содействия внедрению технологических инноваций.

Премьер-министр Нетаниягу отметил, что Конференция по инновациям жизненно важна для отношений между двумя странами, что она проложила путь двум новым направлениям – созданию NDRC (израильско-китайского комитета по экономическому сотрудничеству) и переговорам по соглашению о зоне свободной торговли между Израилем и Китаем. Эти направления отражают сотрудничество в области науки, предпринимательства и инноваций, являющееся основой двусторонних отношений.

Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил вице-премьера Яньдун за личную приверженность успешной деятельности форума и подчеркнул, что Израиль заинтересован в продолжении его работы.

Премьер-министр отметил, что два государства, история и традиции которых уходят корнями в глубокое прошлое, намерены создать общество, продвигающее технологии и инновации.

"Три общих признака, характеризующие Китай и Израиль, - сказал премьер министр, - это древние традиции и культура, занятие торговлей и стремление преуспеть, стремление к постоянному совершенствованию. К трём этим признакам добавились ещё два - инвестиции в науку и в инновации. Это сочетание обеспечит дальнейшее процветание двух стран. Наше инновационное сотрудничество можно сравнить с дрожжами в тесте для пирога китайско-израильских отношений, активность которых способствует его подъёму и повышению качества".

Вице-премьер Китая Лю Яньдун поблагодарила премьер-министра Нетаниягу за его приверженность целям Конференции по инновациям в частности и продвижению израильско-китайских отношений в целом, и сказала, что Конференция, в работе которой принимают участие множество представителей правительственных структур КНР и Израиля, даёт важные практические результаты.

В работе конференции приняли участие министр науки и технологии Офир Акунис, министр экономики Эли Коэн, министр экологии Зэев Элькин и министр здравоохранения Яаков Лицман, генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер, генеральный директор министерства юстиции Эмми Пальмор и глава Управления инноваций Ави Хасон.

Состоялось подписание ряда соглашений:

· Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере флагманских проектов на 2017 год подписал министр науки и технологии Офир Акунис;

· Соглашение о сотрудничестве в сфере неотложной медицинской помощи на 2017-2020 гг. подписал министр здравоохранения Яаков Лицман;

· Соглашение о взаимодействии в реализации проекта министерства науки и технологии "Молодые лидеры" подписал министр Офир Акунис;

· Соглашение о сотрудничестве Ассоциаций медицинских центров Израиля и КНР подписал министр здравоохранения Яаков Лицман;

· Протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере экологии подписал министр экологии Зэев Элькин;

· Письмо о намерениях по взаимодействию в сфере образования.

· Обновлённый вариант соглашения о стипендиях;

· Протокол о намерениях израильского Управления инноваций и муниципалитета города Чанчжоу по созданию совместного офиса подписал глава израильского
Управления инноваций Ави Хасон;

· Соглашение о реализации совместных проектов научных фондов двух стран;

· Соглашение об интеллектуальной собственности подписала гендиректор министерства юстиции Эмми Пальмор.
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