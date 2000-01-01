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Айзенкот: `Хизбалла` в глубоком кризисе 21.03 11:53   MIGnews.com

Айзенкот: "Хизбалла" в глубоком кризисе

Начальник Генштаба Израиля генерал Гади Айзенкот заявил, что “Хизбалла” переживает глубокий внутренний и экономический кризис.

В качестве доказательства Айзенкот указал на тот факт, что только на прошлой неделе был убит военный командир “Хизбаллы”.

Айзенкот сказал, что против Израиля все еще существуют конвенциональные угрозы, но их значение теперь гораздо меньше - благодаря мирным договорам. Он добавил, что возникла другая угроза - того, что в руки террористических организаций попадут современные виды вооружений - из-за дезинтеграции возможностей государств в регионе.

Айзенкот подчеркнул, что несмотря на войну в Сирии, на северной границе на протяжении последних шести лет сохраняется относительное спокойствие.

Шеф Моссада Йоси Коэн заявил, что регион меняется, угрозы ясны, и противостоять им будет непросто. Иран, “Хизбалла” и ХАМАС не откажутся от своих амбиций, и военно-политический истеблишмент должен продолжить свои действия против них.

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