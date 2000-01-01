Ле Пен заняла 3 место на президентских дебатах во Франции
Выступление экс-министра экономики, лидера социал-либеральной партии "Вперед!" Эмманюэля Макрона произвело самое лучшее впечатление на зрителей, наблюдавших за первыми президентскими теледебатами, которые состоялись во Франции вечером в понедельник, 21 марта, в эфире телеканала TF-1.
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFM TV, на вопрос "Кто был наиболее убедительным?" его фамилию назвали более четверти из 1157 избирателей.
Так, предпочтение ему отдали 29% опрошенных, еще 20% - лидеру "Неподчинившейся Франции" Жан-Люку Меланшону, еще по 19% у лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона. Кандидат от социалистов Бенуа Амон заручился поддержкой лишь 11% телезрителей.
Стоит отметить, что в ходе дебатов его соперники, в частности Амон и Ле Пен, обвинили Макрона в лоббировании интересов крупных промышленников и потребовали пролить свет на источники финансирования его президентской кампании. В то же время он обвинил лидера "Национального фронта" в исламофобии и призвал Ле Пен не разделять Францию вопросами, касающимися мусульман.
"Вы превращаете 4 миллиона французов, чьей религией является ислам, во врагом Республики", - заявил он.
Напомним, что выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.