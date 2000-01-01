21.03 10:40 MIGnews.com

Ле Пен заняла 3 место на президентских дебатах во Франции

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Выступление экс-министра экономики, лидера социал-либеральной партии "Вперед!" Эмманюэля Макрона произвело самое лучшее впечатление на зрителей, наблюдавших за первыми президентскими теледебатами, которые состоялись во Франции вечером в понедельник, 21 марта, в эфире телеканала TF-1.Согласно результатам опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFM TV, на вопрос "Кто был наиболее убедительным?" его фамилию назвали более четверти из 1157 избирателей.Так, предпочтение ему отдали 29% опрошенных, еще 20% - лидеру "Неподчинившейся Франции" Жан-Люку Меланшону, еще по 19% у лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона. Кандидат от социалистов Бенуа Амон заручился поддержкой лишь 11% телезрителей.Стоит отметить, что в ходе дебатов его соперники, в частности Амон и Ле Пен, обвинили Макрона в лоббировании интересов крупных промышленников и потребовали пролить свет на источники финансирования его президентской кампании. В то же время он обвинил лидера "Национального фронта" в исламофобии и призвал Ле Пен не разделять Францию вопросами, касающимися мусульман."Вы превращаете 4 миллиона французов, чьей религией является ислам, во врагом Республики", - заявил он.Напомним, что выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.