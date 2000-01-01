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Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе 21.02 09:54   MIGnews.com

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе

Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер Владимир Путин в телефонном режиме обсудил обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Особое внимание лидеры уделили вопросам, связанным с урегулированием сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате наступательных действий экстремистов против сирийской правительственной армии и мирных жителей", - уточняется в заявлении.


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