Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе
Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер Владимир Путин в телефонном режиме обсудил обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Особое внимание лидеры уделили вопросам, связанным с урегулированием сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате наступательных действий экстремистов против сирийской правительственной армии и мирных жителей", - уточняется в заявлении.