21.02 09:54 MIGnews.com

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе

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Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер Владимир Путин в телефонном режиме обсудил обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном."Особое внимание лидеры уделили вопросам, связанным с урегулированием сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате наступательных действий экстремистов против сирийской правительственной армии и мирных жителей", - уточняется в заявлении.