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Депутат Ирландии назвал израильских послов `обезьянами` | Фото:21.02 09:43   MIGnews.com

Депутат Ирландии назвал израильских послов "обезьянами"

Новоизбранная партия в Ирландии Шинн Фейн извинилась "безоговорочно и искренне" за ряд антисемитских твитов, назвав их "безрассудными".

46-летняя Реада Кронин, которая была избрана представлять Килдэр Норт в Дейле после всеобщих выборов в Ирландии 8 февраля,ёсделала ряд оскорбительных твитов между 2012 и 2015 годами.

В сообщениях содержалось сравнение сотрудников израильского посольства с обезьянами, утверждение о том, что Джереми Корбин подвергся нападению со стороны Моссада, и ретвит поста, в котором говорилось, что Гитлер является пешкой банка, принадлежащего Ротшильду.

Морис Коэн, глава Еврейского представительного совета Ирландии, сказал Jewish News, что эти комментарии были "неточными, антисемитскими и расистскими" и что "разочаровывает то, что ее оскорбительные комментарии не подвергались критике и осуждению со стороны лидера партии Мэри Лу Макдональда".

Пресс-секретарь Шинн Фейн по финансам Пирс Доэрти сказал, что комментарии были "неприемлемыми», но что «никто не сидит в партии, просматривая отчеты каждого члена Sinn Féin или завлекая людей в связи с тем, что они говорят. Важно то, что, если до нашего внимания доходит, что эти комментарии неуместны, что они отозваны и за них извиняются."

Шинн Фейн, ирландская республиканская партия, которая в прошлом была определена как политическое крыло ИРА, устроила неожиданность на прошлой неделе, когда ирландские избиратели разрушили традиционную дуополию центристов.


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