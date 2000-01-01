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Как ХАМАС тратит деньги из Катара? | Фото:21.02 07:48   MIGnews.com

Как ХАМАС тратит деньги из Катара?

На недавнем мероприятии "с прессой", проводимом подконтрольным ХАМАСу министерством развития и социальных вопросов Газы, высокопоставленный чиновник министерства Мухаммад Хамада сообщил, что 268 миллионов шекелей из Катара уже выплачены жителям анклава.

Он также сообщил, что ХАМАС взял на себя львиную долю, вероятно, для развития военной инфраструктуры.

По словам Хамады, деньги были распределены среди 70 000 семей в Газе. Затем он подробно рассказал, как были потрачены деньги. Однако выплаты представителям всех целевых групп населения составляют в сумме 59 709 154 шекелей, что гораздо меньше заявленного.

Список целевых групп населения и распределенных сумм варьируется от 100 000 человек, которые получили более 50 миллионов шекелей, до 108 нищих, которые получил в общей сложности 10 000 долларов. Даже если сравнивать относительную выгоду ХАМАСа, схема распределения в значительной степени искажена интересам группы.

100 000 человек получили в среднем по 500 шекелей каждый, 156 семей мучеников получили более 7000 новых израильских шекелей, что в 14 раз больше, чем нищие. Преступникам в тюрьме и их семьям выплатили менее 500 шекелей, дети с особыми потребностями получили менее четырех долларов в день от катарских денег для социальных выплат, осуществляемых Палестинской администрацией в Рамалле.


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