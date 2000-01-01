Боаз Голан зачитал записи Ашкенази и Мандельблитта
Израильский журналист Боаз Голан, редактор портала 0404 и ведущий 20-го канала, в рамках мероприятия Леумиада в Эйлате, зачитал запрещенные к публикации записи разговоров бывшего начальника генштаба Габи Ашкенази и бывшего главного военного прокурора Авихая Мандельблитта в рамках дела Харпаза.
Голан пообещал предать гласности записи несколько дней назад. Именно это стало “причиной “слива” записей на 13-м канале два дня назад, когда Равив Друкер и Барух Кара, в попытке сформировать свою версию произошедшего, частично опубликовали материалы.
Голан, в начале своего выступления сказал: “Вот, только что получил sms от министерства юстиции. Ничего, мы их сейчас выключим, и я исполню обещание”.
Акция Голана является прямым нарушением запрета на публикацию материалов БАГАЦем.
Предполагается, что в ближайшие дни Голана вызовут на допрос в полицию.
Видеозаписи с Леумиады были мгновенно слиты в сеть. В твиттере их планомерно удаляют, но они появляются снова и снова.
Голан заявил: “Я вас уверяю, что это дело не уйдет с повестки дня, каждый израильтянин будет знать, кто такой Ашкенази кто такой Мандельблитт и что они сделали”.
Материалы, представленные Голаном могут послужить основанием для обвинений против Мандельблитта и Ашкенази в препятствовании совершения правосудия.
Голан заявил: “И после этого спрашивают - кто сливает материалы расследований Нетаниягу? - Бабушка моя?”
Разоблачения Голана была встречены криками в зале: “Преступник! Позор! Коррупционер! Мафия!”
Голан, в ходе выступления сказал: "Часть выражений, которые использует Мандельблитт, я просто вынужден опустить. Это - криминальный иврит, язык, которым пользуются преступники".