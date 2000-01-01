Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц: Если предъявят обвинение, я уйду в отставку | Фото:21.02 22:01   MIGnews.com

Ганц: Если предъявят обвинение, уйду в отставку

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал уйти в отставку, если ему предъявят обвинения.

Таким образом он прокомментировал решение исполняющего обязанности государственного прокурора Дана Эльдада о том, что после выборов 2 марта будет возбуждено уголовное дело касательно компании "Пятое измерение", которой руководил политик, передает 12 канал.

Он подчеркнул, что подаст в отставку, если ему будут предъявлены обвинения во время работы в качестве премьер-министра Израиля.

"Я уважаю правоохранительные органы в Израиле, и намерен максимально расширить их полномочия. Я думаю, что такая система является важным элементом израильской демократии. Даже если иногда это неудобно на личном уровне", – сказал он.

По словам Ганца, он совершенно спокоен и оптимистичен в ситуации с расследованием.

"Я убежден, что наши руки чисты. Важно подчеркнуть: я ожидаю, что прокуратура проведет тщательное расследование, которое раскроет правду. У меня нет претензий к обвинению", – сказал он.

Лидер "Кахоль Лаван" добавил, что "в отличие от Нетаниягу и его помощников", он поддерживает верховенство закона, даст власть следственным и правоохранительным органам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
Коронавирус в Израиле: что известно о состоянии больной
21:19
Новые дома в Хар-Хома: ФРГ вставила свои "пять копеек"
21:05
Вспышка коронавируса в северной Италии
20:58
Яалон: Иран пытается получить иммунитет от удара США
20:27
Сторонница ISIS готовила теракты в Лондоне
20:06
Экс-министра обороны Украины приговорили к 6 годам колонии
19:45
Мандельблитт против проверки внутренней службы полиции
19:23
Появились обнадеживающие данные о коронавирусе
19:02
Скандал с компанией Ганца: на Эльдада накинулись с упреками
18:41
Видео: бульдозер ЦАХАЛа поверг палестинцев в бегство
18:20
Иран угодил в еще один "черный список"
17:59
Полиции разрешили "обыскать" телефоны помощников Нетаниягу
17:38
Скандал в Британии: Израиль назвали причиной терактов в США
17:17
Гончарук обвинил Россию в беспорядках из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus