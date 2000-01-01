21.02 22:01 MIGnews.com

Ганц: Если предъявят обвинение, уйду в отставку

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал уйти в отставку, если ему предъявят обвинения.Таким образом он прокомментировал решение исполняющего обязанности государственного прокурора Дана Эльдада о том, что после выборов 2 марта будет возбуждено уголовное дело касательно компании "Пятое измерение", которой руководил политик, передает 12 канал.Он подчеркнул, что подаст в отставку, если ему будут предъявлены обвинения во время работы в качестве премьер-министра Израиля."Я уважаю правоохранительные органы в Израиле, и намерен максимально расширить их полномочия. Я думаю, что такая система является важным элементом израильской демократии. Даже если иногда это неудобно на личном уровне", – сказал он.По словам Ганца, он совершенно спокоен и оптимистичен в ситуации с расследованием."Я убежден, что наши руки чисты. Важно подчеркнуть: я ожидаю, что прокуратура проведет тщательное расследование, которое раскроет правду. У меня нет претензий к обвинению", – сказал он.Лидер "Кахоль Лаван" добавил, что "в отличие от Нетаниягу и его помощников", он поддерживает верховенство закона, даст власть следственным и правоохранительным органам.