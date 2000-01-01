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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:22.02 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу призвал Ганца к ответу Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца ответить на ряд вопросов о том, что случилось с его обанкротившейся компанией "Пятое измерение"

Троянский Конь: и.о. генпрокурора - главный враг судейских После того, как и.о. генпрокурора Дан Эльдад постановил открыть расследование против компании Бени Ганца еще до выборов, на него обрушились с критикой и пресса, и собственные коллеги – чиновники правоохранительной системы.

Боаз Голан зачитал записи Ашкенази и Мандельблитта Израильский журналист Боаз Голан, редактор портала 0404 и ведущий 20-го канала, в рамках мероприятия Леумиада в Эйлате, зачитал запрещенные к публикации записи разговоров бывшего начальника генштаба Габи Ашкенази и бывшего главного военного прокурора Авихая Мандельблитта в рамках дела Харпаза.

Первый случай коронавируса в Израиле Первый случай заражения коронавирусом в Израиле был зарегистрирован в пятницу утром, после возвращения израильтян с круизного лайнера Diamond Princess. Женщина была помещена в изолятор больницы "Шиба".

Иран угодил в еще один "черный список" руппа по созданию финансовых мер для борьбы с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) внесла Иран в список тран, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.


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