21.02 19:54 MIGnews.com

Троянский Конь : и.о. генпрокурора - главный враг судейских

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После того, как и.о. генпрокурора Дан Эльдад постановил открыть расследование против компании Бени Ганца еще до выборов, на него обрушились с критикой и пресса, и собственные коллеги - чиновники правоохранительной системы.Для юридического советника Авихая Мандельблитта, только что вернувшегося из отпуска, решение Эльдада стало настоящей бомбой. Мандельблитт поспешил прояснить, что сам Ганц не является подозреваемым по делу.Комментатор по судебным делам 12-го канала Гай Пелег, которого многие прямо называют "рупором прокуратуры" в связи с открытием дела заявил: "Теперь я начинаю бояться, что прокуратура политизируется".Между тем “важные представители правоохранительной системы” не жалеют крепких слова для Эльдада. Один из них заявил порталу ynet: “Он - Троянский Конь, запущенный в систему генеральной прокуратуры Израиля”.По его словам, Эльдад действовал стремительно - сразу после получения соответствующего запроса министра внутренней безопасности Гилада Эрдана. Это, по словам “источника” “явно демонстрирует что решение Эльдада является “политическим”. и не имеет никакого отношения к поддержанию законности и борьбе с коррупцией. Портал напоминает. что в подозреваемыми по делу являются “работники низового уровня”, и оно не касается Ганца.Источник в прокуратуре утверждает, что Эльдад, назначенец министра юстиции Амира Оханы, “затоплен” требованиями со стороны функционеров и министров Ликуда, требующих начать расследование против Пятого Измерения.Те же источники указывают на то. что тот факт, что сам юридический советник правительства Мандельблитт лично не участвует в этом расследовании, сигнализирует, что Ганц, в качестве главы большой партии накануне выборов, никак в нем не фигурирует. Но это может изменится “в случае, если откроются новые обстоятельства”.