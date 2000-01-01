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Иран угодил в еще один `черный список` | Фото:21.02 18:20   MIGnews.com

Иран угодил в еще один "черный список"

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что Иран был внесен в "черный список" стран, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщает Walla.

Соответствующий список составила группа по созданию финансовых мер для борьбы с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF). Теперь Иран будет состоять в нем вместе с Северной Кореей.

FATF призвала все страны мира наложить на Тегеран экономические санкции. Таким образом организация отреагировала на воздержание со стороны Ирана от подписания международного договора о запрете финансировании терроризма, несмотря на свои обязательства.


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