21.02 18:20 MIGnews.com

Иран угодил в еще один "черный список"

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В пятницу, 21 февраля, стало известно, что Иран был внесен в "черный список" стран, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.Об этом сообщает Walla.Соответствующий список составила группа по созданию финансовых мер для борьбы с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF). Теперь Иран будет состоять в нем вместе с Северной Кореей.FATF призвала все страны мира наложить на Тегеран экономические санкции. Таким образом организация отреагировала на воздержание со стороны Ирана от подписания международного договора о запрете финансировании терроризма, несмотря на свои обязательства.