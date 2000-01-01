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Кац пристыдил Бельгию за антисемитский карнавал | Фото:22.02 09:19   MIGnews.com

Кац пристыдил Бельгию за антисемитский карнавал

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац упрекнул Бельгию за проведение антисемитского карнавала.

Об этом сообщает издание Jewish News.

"Бельгии, как западной демократии, должно быть стыдно, что они допустили потакание столько яростному антисемитизму. Я призываю власти осудить и запретить этот ненавистный парад в Алсте", – сказал он.

Организаторы карнавала рассказали, что были проданы тысячи "комплектов раввина", включающих в себя черную шляпу, большой нос и накладные пейсы. Также на карнавале будут продавать большие фигуры евреев с монетами и крысами на плече.

В этом году маскарад будет направлен на высмеивание евреев за то, что мероприятие потеряло статус культурного наследия ЮНЕСКО.


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