Кац пристыдил Бельгию за антисемитский карнавал

"Бельгии, как западной демократии, должно быть стыдно, что они допустили потакание столько яростному антисемитизму. Я призываю власти осудить и запретить этот ненавистный парад в Алсте", – сказал он.
Организаторы карнавала рассказали, что были проданы тысячи "комплектов раввина", включающих в себя черную шляпу, большой нос и накладные пейсы. Также на карнавале будут продавать большие фигуры евреев с монетами и крысами на плече.
В этом году маскарад будет направлен на высмеивание евреев за то, что мероприятие потеряло статус культурного наследия ЮНЕСКО.