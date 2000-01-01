Полиции разрешили "обыскать" телефоны помощников Нетаниягу
Суд разрешил полиции обыскать мобильные телефоны четырех помощников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которые подозреваются в организации преследования государственного свидетеля по коррупционным делам против главы правительства.
В прошлом месяце полиции было разрешено провести частичный обыск телефона руководителя кампании Нетаниягу Офера Голана. Однако "обыскивать" мобильники официального представителя "Ликуда" Йонатана Уриха, главного стратега партии Исраэля Эйнхорна и Йосси Шалома было нельзя.
Новое решение означает, что полиция может обыскать личные телефоны всех четырех чиновников. Адвокаты Амит Хадад и Ноа Мильштейн ответили, что они передадут дело в БАГАЦ.
"Мы будем настаивать на том, чтобы историческое решение БАГАЦа о правах подозреваемых было исполнено в письменном виде", – сказано в заявлении.
Напомним, что в январе судья мирового суда Алаа Масаруа отменил собственное решение касательно обыска мобильных телефонов помощников премьер-министра после вердикта Высшего суда справедливости.
Речь идет о деле по "запугиванию государственного свидетеля", которое полиция завела сразу на нескольких помощников Нетаниягу. "Запугиванием" назвали автомобиль ХАБАДа с громкоговорителем, проехавший мимо дома госсвидетеля по "делу 4000" Шломо Фильбера.
Тогда по улицам разносилась цитата из интервью Фильбера, в котором тот говорит, что ни он сам, ни Нетаниягу ни в чем не виноваты. После цитаты прозвучал вопрос: "Шломо Фильбер, зачем теперь ты лжешь в полиции и как тебя заставили это делать?"