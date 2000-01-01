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Полиции разрешили `обыскать` телефоны помощников Нетаниягу | Фото:21.02 17:59   MIGnews.com

Полиции разрешили "обыскать" телефоны помощников Нетаниягу

Суд разрешил полиции обыскать мобильные телефоны четырех помощников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которые подозреваются в организации преследования государственного свидетеля по коррупционным делам против главы правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В прошлом месяце полиции было разрешено провести частичный обыск телефона руководителя кампании Нетаниягу Офера Голана. Однако "обыскивать" мобильники официального представителя "Ликуда" Йонатана Уриха, главного стратега партии Исраэля Эйнхорна и Йосси Шалома было нельзя.

Новое решение означает, что полиция может обыскать личные телефоны всех четырех чиновников. Адвокаты Амит Хадад и Ноа Мильштейн ответили, что они передадут дело в БАГАЦ.

"Мы будем настаивать на том, чтобы историческое решение БАГАЦа о правах подозреваемых было исполнено в письменном виде", – сказано в заявлении.

Напомним, что в январе судья мирового суда Алаа Масаруа отменил собственное решение касательно обыска мобильных телефонов помощников премьер-министра после вердикта Высшего суда справедливости.

Речь идет о деле по "запугиванию государственного свидетеля", которое полиция завела сразу на нескольких помощников Нетаниягу. "Запугиванием" назвали автомобиль ХАБАДа с громкоговорителем, проехавший мимо дома госсвидетеля по "делу 4000" Шломо Фильбера.

Тогда по улицам разносилась цитата из интервью Фильбера, в котором тот говорит, что ни он сам, ни Нетаниягу ни в чем не виноваты. После цитаты прозвучал вопрос: "Шломо Фильбер, зачем теперь ты лжешь в полиции и как тебя заставили это делать?"


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