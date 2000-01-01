Скандал с компанией Ганца: на Эльдада накинулись с упреками
В четверг, 20 февраля, и.о. государственного прокурора Дан Эльдад был подвержен критике за его решение провести уголовное расследование в отношении фирмы обанкротившейся компанией "Пятое измерение", которую возглавлял лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц.
По данным израильских СМИ, с соответствующей претензией выступили сотрудники прокуратуры на условиях анонимности и представители "Кахоль Лаван".
Так, чиновники объявили, что исполняющий обязанности государственного прокурора является "троянским конем" и "лакеем" партии Биньямина Нетаниягу "Ликуд".
В "Кахоль Лаван" также раскритиковали Эльдада и министра юстиции Амира Охану. Депутаты обвинили указанных лиц в том, что те допустили утечку информации о расследовании.