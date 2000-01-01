Нетаниягу призвал Ганца к ответу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца ответить на ряд вопросов о том, что случилось с его обанкротившейся компанией "Пятое измерение".
Он заявил, что общественность должна получить соответствующий ответ до выборов в Кнессет, которые состоятся 2 марта, передает The Jerusalem Post.
"Бенни Ганц и возглавляемая им компания "Пятое измерение" стали объектом серьезного уголовного расследования. Они ввели в заблуждение полицию, получили без тендера контракт на 50 миллионов шекелей за деньги налогоплательщиков, так и не вернули четыре миллиона шекелей, сделав вид, что имеют продукт и клиентов, которых не существует", – сказал Нетаниягу.
Израильский премьер призвал Ганца рассказать о контрактах, а также о том, как он встретился с тогдашним комиссаром полиции Рони Альшейхом. Он также спросил, предоставляла ли компания секретную информацию официальным лицам за рубежом без разрешения.
Накануне юридический советник правительства Авихай Мандельблитт дал "зеленый свет" офису государственного прокурора, чтобы тот действовал так, как считает целесообразным в отношении компании по кибербезопасности "Пятое измерение", которую возглавлял Ганц.
Уточнялось, что и. о. госпрокурора Дан Эльдад изучил документы, связанные с фирмой, выслушал мнения соответствующих должностных лиц в государственной прокуратуре.
"Генеральный прокурор согласился с исполняющим обязанности государственного прокурора, что, если в будущем возникнут какие-либо подозрения, они будут представлены ему для вынесения решения", – сказано в письме.