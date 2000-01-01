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Ривлин пообещал быстрее экстрадировать Малку Лейфер | Фото:21.02 16:31   MIGnews.com

Ривлин пообещал быстрее экстрадировать Малку Лейфер

Президент Израиля Реувен Ривлин пообещал ускорить экстрадицию педофила Малки Лейфер в Австралию.

Соответствующее заявление он сделал во время официального визита, передает "Аруц Шева".

Ривлин пообещал содействовать ускорению судебного процесса. Он объяснил, что все идет по графику. В настоящий момент Лейфер назначена очередная психиатрическая экспертиза.

В ходе встречи лидеры обеих стран решили укреплять сотрудничество между государствами. Они согласились, что следует активизировать усилия по содействию дальнейшему вовлечению и доступу частных предпринимателей из Израиля к проектам устойчивого развития на островах Тихого океана.


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