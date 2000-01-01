Ривлин пообещал быстрее экстрадировать Малку Лейфер
Президент Израиля Реувен Ривлин пообещал ускорить экстрадицию педофила Малки Лейфер в Австралию.
Соответствующее заявление он сделал во время официального визита, передает "Аруц Шева".
Ривлин пообещал содействовать ускорению судебного процесса. Он объяснил, что все идет по графику. В настоящий момент Лейфер назначена очередная психиатрическая экспертиза.
В ходе встречи лидеры обеих стран решили укреплять сотрудничество между государствами. Они согласились, что следует активизировать усилия по содействию дальнейшему вовлечению и доступу частных предпринимателей из Израиля к проектам устойчивого развития на островах Тихого океана.