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Скандал в Британии: Израиль назвали причиной терактов в США | Фото:21.02 17:38   MIGnews.com

Скандал в Британии: Израиль назвали причиной терактов в США

В Великобритании выпустили учебник, в котором школьникам предложили связать факт создания Израиля со терактами 2001 года в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Jewish News.

Из-за выхода данной книги в печать разгорелся громкий скандал, потому ее изъяли из продажи. Учебник по истории был рассчитан на детей в возрасте от 11 до 14 лет. Он охватил период от Средневековья и до наших дней.

"Подобный наводящий вопрос опасен, поскольку он предлагает студентам найти связь между созданием Израиля и террористическими атаками 11 сентября, что является основой распространенной теории антисемитского заговора. Это возмутительно искаженная версия истории", – сказал вице-президент Совета депутатов британских евреев Эдвин Шукер.

Книга "Understanding History: Key Stage 3: Britain in the Wider World, Roman Times" была опубликована издательством Hodder Education Group.

В связи со скандалом, исполнительный директор Сионистской федерации Великобритании Джошуа Форман написал издателю письмо с требованием прекратить распространение книги и изъять ее из продажи. Представители Hodder Education Group подтвердили, что требование было выполнено.


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