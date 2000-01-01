Скандал в Британии: Израиль назвали причиной терактов в США

Из-за выхода данной книги в печать разгорелся громкий скандал, потому ее изъяли из продажи. Учебник по истории был рассчитан на детей в возрасте от 11 до 14 лет. Он охватил период от Средневековья и до наших дней.
"Подобный наводящий вопрос опасен, поскольку он предлагает студентам найти связь между созданием Израиля и террористическими атаками 11 сентября, что является основой распространенной теории антисемитского заговора. Это возмутительно искаженная версия истории", – сказал вице-президент Совета депутатов британских евреев Эдвин Шукер.
Книга "Understanding History: Key Stage 3: Britain in the Wider World, Roman Times" была опубликована издательством Hodder Education Group.
В связи со скандалом, исполнительный директор Сионистской федерации Великобритании Джошуа Форман написал издателю письмо с требованием прекратить распространение книги и изъять ее из продажи. Представители Hodder Education Group подтвердили, что требование было выполнено.