В ФРГ усилят присутствие полиции возле мечетей

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер пообещал увеличить присутствие правоохранителей вблизи мечетей после правоэкстремистской атаки в Ханау.
"Стрельба в Ханау была явно расистским террористическим актом", - заявил министр в пятницу в Берлине. По его словам, это был "третий теракт ультраправых за несколько месяцев".
"Угроза, которую представляют правый экстремизм, антисемитизм и расизм, очень высока в Германии", - добавил Зеехофер.
Учитывая угрозу правого экстремизма он согласовал конкретную процедуру с министрами внутренних дел земель для защиты населения, пишет HeraldMailMedia.
"Мы увеличим присутствие полиции по всей Германии. Мы будем все чаще контролировать чувствительные объекты, особенно мечети", - сказал он. Зеехофер объявил, что федеральная полиция будет поддерживать земли кадрами и оборудованием.
"И мы обеспечим высокое присутствие федеральной полиции на вокзалах, в аэропортах и в приграничной зоне", - сказал министр.