"Саудиты хотят повторить успех Израиля"

Кен Абрамовиц, основатель организации Save the West, рассказал о 46-й ежегодной миссии лидеров крупнейших американских еврейских организаций."Мы были приглашены правительством Саудовской Аравии, это была делегация из 58 человек, и они были очень гостеприимны с нами", - сказал Абрамовиц, добавив, что, как он понимает, саудиты "хотели создать хорошее впечатление"."Страна очень быстро модернизируется, они пытаются стать тем, что я называю нормальным. Это монархия, но они слушают своих людей. Они сказали нам, что 70% населения моложе 30 лет, и люди хотят перемен. У них есть айфоны, и они видят остальной мир, и они хотят быть похожими на остальной мир. Продолжаются очень обнадеживающие перемены."Отвечая на вопрос о том, как обычные саудовцы видят Израиль и Палестинскую администрацию, Абрамовиц объяснил: "Есть несколько проблем. Одна - они просто хотят быть нормальными, как другие страны, это одна проблема. Другая проблема - они хотят стать более инновационными и креативными. Они оглядываются по всему миру, и они - они этого не говорили, но они фактически сказали это - они видят успех Гонконга - за исключением, конечно, протестов. Они видят успех Сингапура, они видят успех Израиля, и они говорят: "Мы хотим быть похожими на них".Он также высказался по поводу "сделки века" США, назвав ситуацию "многоуровневой", но "неосуществимой по многим причинам"."Палестинская администрация в основном говорила своему народу в течение двух поколений, что их цель состоит в том, чтобы захватить Израиль. Цель состоит не в том, чтобы иметь палестинское государство и жить бок о бок с Израилем."Однако диалог, по его словам, даст понять суннитским арабским странам, что с Израилем может иметь дипломатические отношения.Сама же сделка "выгодна Израилю только в том случае, если Палестинская администрация не примет её, потому что Израиль прямо сейчас контролирует 60% территории Иудеи и Самарии через район C. В течение столетия они отдают - Израиль отдает - половину Зоны C и опускается до 30% Иудеи и Самарии вместо 60% ..."