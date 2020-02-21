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Европа призывает к прекращению военных действий в Идлибе 21.02 13:15   MIGnews.com

Европа призывает к прекращению военных действий в Идлибе

Европейский союз призвал участников военного конфликта в сирийском Идлибе к прекращению военных действий в регионе. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза.

В ЕС призвали стороны конфликта соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и международным правам человека и предоставить беспрепятственный и прямой гуманитарный доступ всем нуждающимся.

"ЕС вновь самым решительным образом повторяет свои призывы ко всем сторонам установить устойчивое прекращение огня, гарантировать защиту гражданского населения и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - говорится в заявлении Евросоюза.


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