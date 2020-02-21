Европа призывает к прекращению военных действий в Идлибе
Европейский союз призвал участников военного конфликта в сирийском Идлибе к прекращению военных действий в регионе. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза.
В ЕС призвали стороны конфликта соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и международным правам человека и предоставить беспрепятственный и прямой гуманитарный доступ всем нуждающимся.
"ЕС вновь самым решительным образом повторяет свои призывы ко всем сторонам установить устойчивое прекращение огня, гарантировать защиту гражданского населения и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - говорится в заявлении Евросоюза.