21.02 09:51 MIGnews.com

"Рабина убили один раз, Нетаниягу убивают каждый день"

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Депутат Кнессета от партии Ликуд Мики Зоар развернул в социальных сетях бурную кампанию в защиту Биньямина Нетаниягу.Зоар пишет: “И сегодня, в любой час, в любой день мы стоим на стороне главы правительства Биньямина Нетаниягу. Только юридический советник правительства и прокуроры могут доказать в рамках юридической системы вину Нетаниягу - не левые, не пресса и не полиция”.“То, что происходит сейчас - ничем не отличается от периода перед убийством Рабина. Нет, в случае Нетаниягу это несколько отличается. Его убивают по несколько раз в день”.