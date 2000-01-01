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21.02 09:51   MIGnews.com

"Рабина убили один раз, Нетаниягу убивают каждый день"

Депутат Кнессета от партии Ликуд Мики Зоар развернул в социальных сетях бурную кампанию в защиту Биньямина Нетаниягу.

Зоар пишет: “И сегодня, в любой час, в любой день мы стоим на стороне главы правительства Биньямина Нетаниягу. Только юридический советник правительства и прокуроры могут доказать в рамках юридической системы вину Нетаниягу - не левые, не пресса и не полиция”.

“То, что происходит сейчас - ничем не отличается от периода перед убийством Рабина. Нет, в случае Нетаниягу это несколько отличается. Его убивают по несколько раз в день”.
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