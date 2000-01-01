21.02 10:09 MIGnews.com

Посол Израиля назвал шуткой заявления о беженцах из Ганы

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Если бы гражданам Ганы предоставили возможность получить статус беженца в Израиле, такое предложение было бы воспринято ими как шутка.Об этом в среду, 21 февраля заявил израильский дипломат Ами Мель, передает The Times of Israel.Посол подчеркнул, что Гана – одна из самых демократичных государств мира.По его словам, иностранцы получат статус беженцев в Израиле, но только в том случае, если у них есть на это реальные основания."Если же таких оснований нет, им придется покинуть израильскую территорию", - добавил дипломат.Отметим, что, несмотря на вышесказанную послом демократичность Ганы, в этом государстве до сих пор запрещены гомосексуальные отношения, а более тысячи женщин были обвинены в занятии колдовством.