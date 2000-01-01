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21.02 09:14   MIGnews.com

Хазан: Нетаниягу должен уйти, надо искать замену

Член Кнессета Орен Хазан (Ликуд) обратился с призывом к лидеру своей партии и премьер-министру Биньямину Нетаниягу: “Садись и обсуждай с Авихаем Мандельблиттом то, что происходит. Сделай правильный выбор. Правительство Ликуда должно подобрать временную замену”.

Член Кнессета Мики Зоар (Ликуд) прокомментировал высказывания Хазана: “Какое отношение имеет Орен Хазан к решениям премьер-министра Израиля? Следует помнить, что он - единственный член Ликуда, который атакует всех остальных членов Ликуда систематически”.

Зоар заявил, что с его точки зрения, Нетаниягу должен уйти только в случае, если юридический советник правительства примет решение о необходимости вынести обвинительные заключения по тяжелым статьям - таким, как взяточничество.
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