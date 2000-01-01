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Фото из Facebook 21.02 08:46   MIGnews.com

Глава МИД Британии назвал Brexit "бардаком"

На одной из дипломатических встреч с чиновниками из Германии, глава британского МИД Борис Джонсон назвал ситуацию с Brexit "бардаком". Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в ЕС.

Источники издания утверждают, что, скорее всего Джонсон имел в виду сложности в переговорах по Brexit, а не само решение страны выйти и Евросоюза. Собеседники также отметили, что британский дипломат выступил с призывом в адрес германских политиков превратить Brexit в экономическую возможность.

По данным издания, беседа, о которой идет речь, состоялась в ходе одной из двух поездок Джонсона в Берлин. (первая была в ноябре 2016 года, а вторая – в апреле2017-го).

"Любой здравомыслящий человек справедливо оставит эти старые утверждения без внимания. Борис знает, что Brexit будет иметь большой успех и привержен возвращению под контроль наших денег, законов и границ", - прокомментировал газете эту информацию один из приближенных к руководителю внешнеполитического ведомства.

В Великобритании референдум о выходе Британии из ЕС состоялся в 2016 году. Тогда сторонники Brexit победили набрав 51,9% голосов. Согласно решению правительства соединенного королевства, страна выйдет из Европейского союза 29 марта 2019 года.
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