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Полиция допросила главу БАГАЦа 21.02 08:31   MIGnews.com

Полиция допросила главу БАГАЦа

Президент Верховного Суда Израиля Эстер Хайют дала показания в управлении по борьбе с коррупцией Лахав 433.

Хайют подтвердила, что ее подруга, бывшая судья Верховного Суда Хила Герстель, в 2015 году - кандидат на должность юридического советника правительства рассказала ей, что человек, близкий к премьер-министру, спрашивал ее о том, что будет с делами, открытыми против Сары Нетаниягу в случае ее избрания.

Герстель сообщила Хайют, что она “шокирована” этой ситуацией, но не рассказала никаких подробностей, и не сказала, кто обращался к ней.

Хайют заявила, что из-за “туманных деталей”, окружавших этот инцидент, она решила не предпринимать никаких дальнейших шагов - то есть, не сообщать полиции о возможной попытке подкупа судьи.
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