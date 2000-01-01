21.02 08:31 MIGnews.com

Полиция допросила главу БАГАЦа

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Президент Верховного Суда Израиля Эстер Хайют дала показания в управлении по борьбе с коррупцией Лахав 433.Хайют подтвердила, что ее подруга, бывшая судья Верховного Суда Хила Герстель, в 2015 году - кандидат на должность юридического советника правительства рассказала ей, что человек, близкий к премьер-министру, спрашивал ее о том, что будет с делами, открытыми против Сары Нетаниягу в случае ее избрания.Герстель сообщила Хайют, что она “шокирована” этой ситуацией, но не рассказала никаких подробностей, и не сказала, кто обращался к ней.Хайют заявила, что из-за “туманных деталей”, окружавших этот инцидент, она решила не предпринимать никаких дальнейших шагов - то есть, не сообщать полиции о возможной попытке подкупа судьи.