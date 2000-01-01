Южная Африка расторгнет дипломатические связи с Израилем

По ее словам, правительство приняло данное решение из-за отношения еврейского государства к палестинским гражданам, а не из-за многочисленных беженцев, которые начинают прибывать из Израиля.
"Мажоритарная партия согласилась, что правительство должно расторгнуть дипломатические связи с Израилем, учитывая отсутствие настоящей инициативы со стороны Израиля по обеспечению прочного мира и жизнеспособного решения для двух государств, которое включает полную свободу и демократию для палестинского народа", - заявила Пандор.