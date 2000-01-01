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Южная Африка расторгнет дипломатические узы с Израилем | Фото:21.02 07:47   MIGnews.com

Южная Африка расторгнет дипломатические связи с Израилем

Южноафриканское правительство намерено расторгнуть дипломатические отношения с Израилем.

Об этом во вторник. 20 февраля заявила министр науки и технологий Южной Африки Наледи Пандор, выступая перед парламентариями.



По ее словам, правительство приняло данное решение из-за отношения еврейского государства к палестинским гражданам, а не из-за многочисленных беженцев, которые начинают прибывать из Израиля.

"Мажоритарная партия согласилась, что правительство должно расторгнуть дипломатические связи с Израилем, учитывая отсутствие настоящей инициативы со стороны Израиля по обеспечению прочного мира и жизнеспособного решения для двух государств, которое включает полную свободу и демократию для палестинского народа", - заявила Пандор.
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