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`Эра Биби закончилась, пора лечить израильское общество` 21.02 07:29   MIGnews.com

"Эра Биби закончилась, пора лечить израильское общество"

Лидер Сионистского Лагеря, Ави Габай, отреагировал на драматический поворот в расследованиях против Биньямина Нетаниягу.

В письме члена партии Авода Габай сообщает: “Криминальный карточный домик, построенный премьер-министром в последние годы - коррупция государственной службы, нарушение верховенства закона, угроза свободе прессы, и во-первых и прежде всего - раскол израильского общества рушится на него и на его окружение”.

У Габая уже есть видение того, чем он займется после Нетаниягу: “Процесс лечения и восстановления израильского общества займет долгое время, но мы это сделаем. Мы должны сконцентрироваться на этом усилии. Первым делом: победить на выборах и дать Израилю правительство, ориентированное на ценности, честно, прозрачное лидерство, не совершающие зигзаги в угоду тому или иному олигарху”.
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