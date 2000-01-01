21.02 07:06 MIGnews.com

Петля сжимается: государственный свидетель против Нетаниягу

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Израильские СМИ сообщают о том, что прокуратура подписала соглашение с бывшим генеральным директором министерства связи Шломо Фильбером о том, что тот будет государственным свидетелем против Биньямина Нетаниягу в “деле 4000”.Фильбер считается доверенным лицом Нетаниягу.Ожидается, что получение показаний Фильбера займет несколько дней.Фильбер дал свое согласие стать государственным свидетелем около полуночи. По условиям соглашения он не будет сидеть тюремный срок.Еще до подписания соглашения Нетаниягу собрал своих адвокатов в резиденции премьер-министра.Фильбер является “центром расследования” “дела 4000”. Полиция якобы располагает доказательствами того, что Фильбер подписал с владельцем Безек Шаулем Аловичем и его семье соглашение, согласно которому портал walla должен был публиковать статьи, положительно освещающие деятельность Нетаниягу.В интервью с вторым каналом израильского ТВ шесть месяцев назад Фильбер наотрез отверг саму вероятность того, что он будет государственным свидетелем: “Я никогда не говорил с ним [Нетаниягу] об этих вещах. Я - государственный служащий, я люблю его и я готов помочь всем, чем можно следствию. Четыре дня я сидел перед следователями комиссии по ценным бумагам и объяснял им, что все, что я продвигал в должности генерального директора министерства связи основывалось на политике моих предшественников. Кахлон в 2012 принял решение о структурном разделении Безек. Это уже было государственным решением Все, что я сделал в 2015 - добавил еще одно условие, согласно которому если хотят, чтобы эти соглашение исполнилось, необходимо инвестировать миллиарды в инфраструктуру. В чем преступление?”Фильбер подозревается в том, что будучи генеральным директором министерства связи, действовал в интересах Безека и "слил" компании секретные документы, с тем, чтобы она могла их прокомментировать и приспособить к своим нуждам. Проблемой является тот факт, что сам Фильбер в обмен на это не получил никакого вознаграждения.