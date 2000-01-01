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Израиль: 7 нелегалов посадили в тюрьму21.02 19:26   MIGnews.com

Израиль: 7 нелегалов посадили в тюрьму

Первые 7 нелегальных иммигрантов из Эритреи, которые отказались от депортации в Руанду, были отправлены в тюрьму "Саароним". Как известно, африканским нелегалам предлагается выбор: добровольная депортация или тюремное заключение.

В ответ на это 750 просителей убежища, находившихся в центре размещения беженцев Холот в пустыне Негев, объявили голодовку. Беженцы отказываются от еды и воды. В настоящее время в центре находится около тысячи нелегалов, большинство из которых выходцы из Эритреи.

Абдат Исмаил, по факту представитель эритрейских нелегалов, заявил, что беженцы очень "опустошены" сообщениями о заключении 7 человек. Они планируют устроить демонстрацию перед зданием тюрьмы в четверг утром, 22 февраля.
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