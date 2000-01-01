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Аналитик рассказал о последствиях новых санкций США 21.02 21:50   MIGnews.com

Аналитик рассказал о последствиях новых санкций США

Инициатива госсекретаря США Рекса Тиллерсона ввести новые политические и экономсанкции в отношении РФ скажется на Европейском союзе и Штатах, об этом сообщил европейский обозреватель Янис Пападонис в комментарии журналистам.

За 4 года США задействовали против РФ эмбарго и ограничения примерно 27 раз, на эти инициативы никак отреагировал Кремль, то есть, новые санкции заденут Запад. Сегодня на международном рынке работают десятки российских энергопредприятий их отстранение чревато коллапсом инфраструктуры нескольких европейских государств ЕС, а США простятся со своими миллиардными вложениями в космическую отрасль, пишет ГолосUA.

Ранее, председатель американского Госдепартамента Тиллерсон предложил ужесточить международные санкции против РФ. Согласно официальной информации, это связано с позицией Москвы по Донбассу, а также нежеланием Кремля ликвидировать свои базы в Сирийской Арабской Республике.
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