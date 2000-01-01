Израильская киберразведка предотвратила теракт в Австралии
Израильское подразделение радиоэлектронной разведки "8200" предоставило эксклюзивную разведывательную информацию властям Австралии, которая помогла предотвратить воздушную атаку террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.
Информация была разрешена к публикации сегодня, 21 февраля. Сообщается, что благодаря израильскому подразделению "8200" был предотвращен теракт в самолете компании Etihad Airways, 15 июля 2017 года вылетевшем из Сиднея в Абу-Даби.
Благодаря информации, предоставленной Израилем, были спасены жизни десяткам невинных людей.
Террористы были задержаны австралийскими силами безопасности, когда подготовка к теракту находилась на решающей стадии.
Уточняется, что подозреваемыми являются четверо выходцев из Ливана.
В среду, 21 февраля, стало известно, что подразделение "8200" в сотрудничестве с бригадой оборонных подразделений IТ-отдела сорвало кибератаку Ирана против частных и общественных организаций в Израиле.
Предотвращение атаки стало возможным благодаря пристальному контролю за действиями иранской сети и раннему выявлению попыток нападения на Еврейское Государство.