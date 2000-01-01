Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израильская киберразведка предотвратила теракт в Австралии 21.02 18:31   MIGnews.com

Израильская киберразведка предотвратила теракт в Австралии

Израильское подразделение радиоэлектронной разведки "8200" предоставило эксклюзивную разведывательную информацию властям Австралии, которая помогла предотвратить воздушную атаку террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.

Информация была разрешена к публикации сегодня, 21 февраля. Сообщается, что благодаря израильскому подразделению "8200" был предотвращен теракт в самолете компании Etihad Airways, 15 июля 2017 года вылетевшем из Сиднея в Абу-Даби.

Благодаря информации, предоставленной Израилем, были спасены жизни десяткам невинных людей.

Террористы были задержаны австралийскими силами безопасности, когда подготовка к теракту находилась на решающей стадии.

Уточняется, что подозреваемыми являются четверо выходцев из Ливана.

В среду, 21 февраля, стало известно, что подразделение "8200" в сотрудничестве с бригадой оборонных подразделений IТ-отдела сорвало кибератаку Ирана против частных и общественных организаций в Израиле.

Предотвращение атаки стало возможным благодаря пристальному контролю за действиями иранской сети и раннему выявлению попыток нападения на Еврейское Государство.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:13
Ученые нашли ген отказа от алкоголя
21:50
Аналитик рассказал о последствиях новых санкций США
21:34
Серена Уильямс чуть не умерла после родов
21:25
В Израиле создали приложение для больных раком
20:58
"Ликуд выиграет 40 мест на следующих выборах"
19:52
Галь Гадот объявит лауреатов премии "Оскар"
19:47
Турки хотят собирать беспилотные танки
19:26
Израиль: 7 нелегалов посадили в тюрьму
18:53
Солдат ЦАХАЛа получил ранения во время учений
18:16
В предварительном чтении принят новый закон о клубах
17:57
Елизавета II удивила всех, посетив модный показ
17:34
"Мир с Израилем мог бы предотвратить сирийскую войну"
17:15
Принят закон о подотчетности инспектора банков
17:05
Айзенкот: выдача тел террористов была ошибкой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus