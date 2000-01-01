21.02 18:31 MIGnews.com

Израильская киберразведка предотвратила теракт в Австралии

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Израильское подразделение радиоэлектронной разведки "8200" предоставило эксклюзивную разведывательную информацию властям Австралии, которая помогла предотвратить воздушную атаку террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.Информация была разрешена к публикации сегодня, 21 февраля. Сообщается, что благодаря израильскому подразделению "8200" был предотвращен теракт в самолете компании Etihad Airways, 15 июля 2017 года вылетевшем из Сиднея в Абу-Даби.Благодаря информации, предоставленной Израилем, были спасены жизни десяткам невинных людей.Террористы были задержаны австралийскими силами безопасности, когда подготовка к теракту находилась на решающей стадии.Уточняется, что подозреваемыми являются четверо выходцев из Ливана.В среду, 21 февраля, стало известно, что подразделение "8200" в сотрудничестве с бригадой оборонных подразделений IТ-отдела сорвало кибератаку Ирана против частных и общественных организаций в Израиле.Предотвращение атаки стало возможным благодаря пристальному контролю за действиями иранской сети и раннему выявлению попыток нападения на Еврейское Государство.