21.02 17:34 MIGnews.com

"Мир с Израилем мог бы предотвратить сирийскую войну"

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Президент Сирии Башар Асад мог бы предотвратить гражданскую войну в своей стране, если бы он подписал мирное соглашение с Израилем. Об этом заявил бывший посол Израиля в США Итамар Рабинович.Кроме того бывший дипломат был главным переговорщиком с Сирией с 1993 по 1996 гг.Выступая на Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций, Рабинович заявил:"Сирии было бы намного лучше, если бы у нее было бы мирное соглашение с Израилем".Он добавил, что если бы "Сирия заключила мирную сделку с Израилем, то в стране бы не разразилась гражданская война".Рабинович пояснил, что надеждой на урегулирование ситуации в Сирии было заключение мирного соглашения с Израилем и США. Однако, когда "настало время действовать" "оба Асада не пошли на это, и скороварка продолжила кипеть".Отметим, что более пяти лет в Сирии идет гражданская война. Конфликт на территории страны начался весной 2011 годакак локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада.