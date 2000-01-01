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`Мир с Израилем мог бы предотвратить сирийскую войну` 21.02 17:34   MIGnews.com

"Мир с Израилем мог бы предотвратить сирийскую войну"

Президент Сирии Башар Асад мог бы предотвратить гражданскую войну в своей стране, если бы он подписал мирное соглашение с Израилем. Об этом заявил бывший посол Израиля в США Итамар Рабинович.

Кроме того бывший дипломат был главным переговорщиком с Сирией с 1993 по 1996 гг.

Выступая на Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций, Рабинович заявил:

"Сирии было бы намного лучше, если бы у нее было бы мирное соглашение с Израилем".

Он добавил, что если бы "Сирия заключила мирную сделку с Израилем, то в стране бы не разразилась гражданская война".

Рабинович пояснил, что надеждой на урегулирование ситуации в Сирии было заключение мирного соглашения с Израилем и США. Однако, когда "настало время действовать" "оба Асада не пошли на это, и скороварка продолжила кипеть".

Отметим, что более пяти лет в Сирии идет гражданская война. Конфликт на территории страны начался весной 2011 годакак локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада.
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