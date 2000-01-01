21.02 18:16 MIGnews.com

В предварительном чтении принят новый закон о клубах

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Кнессет принял в предварительном чтении законопроект депутата Мейрав Бен-Ари (“Кулану”) об увеличении максимально разрешенного количества посетителей в развлекательных заведениях страны. За законопроект проголосовали 30 депутатов, 4 выступили против. Законопроект был подготовлен Мейрав Бен-Ари при поддержке министра внутренней безопасности Гилада Эрдана.В соответствии с пояснениями к законопроекту, максимальное количество посетителей в израильских клубах значительно отличается от стандартов других развитых стран мира. Так, если в Англии, Новой-Зеландии, Шотландии максимальная нагрузка клуба это один человек на 0,5 квадратного метра площади, то в Израиле - один человек на один квадратный метр площади.В ходе подготовки законопроекта министр внутренней безопасности Гилад Эрдан и депутат Мейрав Бен-Ари провели серию встреч с представителями полиции, пожарной охраны и с владельцами клубов. Кроме того, они посетили несколько клубов, чтобы понять, насколько серьезна проблема. После изучения вопроса они приняли решение внести законопроект, уменьшающий количество требуемой площади на человека до 0,7 квадратного метра.“Безусловно, пожарная безопасность и благополучие отдыхающих - прежде всего, - отметил Гилад Эрдан. - Но необходимо и обеспечить, чтобы требования правил безопасности не были разорительными для клубов. Улучшив систему пожарной охраны, мы смогли смягчить требования”.“Мой законопроект обеспечит соблюдение правил безопасности, с одной стороны, и позволит более рационально использовать пространство клубов, - считает Мейрав Бен-Ари. - Я благодарна министру внутренней безопасности за его помощь и поддержку в этом вопросе”.