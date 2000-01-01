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Айзенкот: выдача тел террористов была ошибкой 21.02 17:05   MIGnews.com

Айзенкот: выдача тел террористов была ошибкой

Выдача тел террористов, которая была осуществлена в минувшую пятницу, была ошибкой. Об этом заявил начальник Генштаба Гади Айзенкот во время заседания кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос будет изучен, а за выдачу тел отвечает не только ЦАХАЛ, но и другие структуры в области безопасности.

Айзенкот признал, что возвращение тел террористов "не соответствовало установленным процедурам", а поэтому по этому вопросу будет начато расследование.

Ранее ЦАХАЛ вернул тела двух террористов, совершивших нападения в Израиле, их родственникам в ПА.

Речь идет о Нимаре Джамале – террористе, убившего трех израильтян в Ар Араде в сентябре прошлого года.

Тело другого террориста принадлежит 19-летнему Хамзе Юсефу Замареху из деревни Халхул, который 7 февраля атаковал охранника на входе в поселение Кармей Цур в Гуш Эцион.
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