21.02 17:05 MIGnews.com

Айзенкот: выдача тел террористов была ошибкой

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Выдача тел террористов, которая была осуществлена в минувшую пятницу, была ошибкой. Об этом заявил начальник Генштаба Гади Айзенкот во время заседания кабинета министров.При этом он подчеркнул, что данный вопрос будет изучен, а за выдачу тел отвечает не только ЦАХАЛ, но и другие структуры в области безопасности.Айзенкот признал, что возвращение тел террористов "не соответствовало установленным процедурам", а поэтому по этому вопросу будет начато расследование.Ранее ЦАХАЛ вернул тела двух террористов, совершивших нападения в Израиле, их родственникам в ПА.Речь идет о Нимаре Джамале – террористе, убившего трех израильтян в Ар Араде в сентябре прошлого года.Тело другого террориста принадлежит 19-летнему Хамзе Юсефу Замареху из деревни Халхул, который 7 февраля атаковал охранника на входе в поселение Кармей Цур в Гуш Эцион.