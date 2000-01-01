21.02 16:31 MIGnews.com

СМИ: Шломо Фильбер стал госсвидетелем против Нетаниягу

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Бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер стал государственным свидетелем по делу "4000". По сообщениям израильских СМИ, в ночь на среду чиновник подписал соглашение о статусе госсвидетеля.Это означает, Что Фильбер даст показания против своего начальника, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Бывший гендиректор был арестован в понедельник. Фильбер подозревается в незаконном лоббировании коммерческих интересов владельца "Безек" и Walla Шауля Аловича.Полиция подозревает, что управляемому им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью главы израильского правительства.В рамках сделки, Фильбер потребовал полного иммунитета от тюремного наказания за инкриминируемые ему преступления.