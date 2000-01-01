СМИ: Шломо Фильбер стал госсвидетелем против Нетаниягу
Бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер стал государственным свидетелем по делу "4000". По сообщениям израильских СМИ, в ночь на среду чиновник подписал соглашение о статусе госсвидетеля.
Это означает, Что Фильбер даст показания против своего начальника, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Бывший гендиректор был арестован в понедельник. Фильбер подозревается в незаконном лоббировании коммерческих интересов владельца "Безек" и Walla Шауля Аловича.
Полиция подозревает, что управляемому им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью главы израильского правительства.
В рамках сделки, Фильбер потребовал полного иммунитета от тюремного наказания за инкриминируемые ему преступления.