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Французы хотят реализации ядерного соглашения с Ираном 21.02 16:51   MIGnews.com

Французы хотят реализации ядерного соглашения с Ираном

Франция официально подтвердила свое лояльное отношение к ядерному соглашению с Ираном, более того, власти хотят, чтобы соглашение было реализовано. Париж намерен продолжать диалог с европейскими и американскими коллегами по соглашению.

Французское Министерство иностранных дел обеспокоено иранской программой баллистических ракет и деятельностью Ирана в регионе, отметив, что он поддерживает повстанцев хути в Йемене, пишут Аспекты.

Ранее, Америка заявила, что хочет убедить своих союзников — Великобританию, Францию и Германию — со временем улучшить ядерное соглашение Ирана, но взамен президент США Дональд Трамп "останется в соглашении" и ослабит американские санкции в мае.

Комментируя данную информацию, Министерство иностранных дел Франции отметило, что реальная позиция Парижа по иранскому соглашению известна. "Как заявил лидер республики Эммануэль Макрон, мы подтверждаем нашу полную приверженность глобальным действиям плана и его строгой реализации".
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