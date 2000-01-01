Французы хотят реализации ядерного соглашения с Ираном
Франция официально подтвердила свое лояльное отношение к ядерному соглашению с Ираном, более того, власти хотят, чтобы соглашение было реализовано. Париж намерен продолжать диалог с европейскими и американскими коллегами по соглашению.
Французское Министерство иностранных дел обеспокоено иранской программой баллистических ракет и деятельностью Ирана в регионе, отметив, что он поддерживает повстанцев хути в Йемене, пишут Аспекты.
Ранее, Америка заявила, что хочет убедить своих союзников — Великобританию, Францию и Германию — со временем улучшить ядерное соглашение Ирана, но взамен президент США Дональд Трамп "останется в соглашении" и ослабит американские санкции в мае.
Комментируя данную информацию, Министерство иностранных дел Франции отметило, что реальная позиция Парижа по иранскому соглашению известна. "Как заявил лидер республики Эммануэль Макрон, мы подтверждаем нашу полную приверженность глобальным действиям плана и его строгой реализации".