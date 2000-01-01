21.02 17:15 MIGnews.com

Принят закон о подотчетности инспектора банков

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Кнессет принял в предварительном чтении законопроект депутата Рои Фолькмана (“Кулану”), в соответствии с которым инспектор банков будет раз в полгода отчитываться перед экономической комиссией Кнессета о мерах, принимаемых в отношении банковских программ и операций для потребителей.При этом отчеты будут приводиться на открытых заседаниях комиссии, в которых смогут принять участие все заинтересованные лица: таким образом, у общественности будет возможность влиять на принимаемые решения в процессе их обсуждения.Изначально законопроект был подготовлен бывшим депутатом Яаковом Пери, который после отставки из Кнессета поручил дальнейшее продвижение инициативы председателю фракции “Кулану” Рои Фолькману. “Открытое и прозрачное общественное обсуждение - путь к лучшей и более эффективной регуляции, - пояснил Фолькман. - Об этом гласят и рекомендации комиссии Фишмана, исследовавшей сферу банковских кредитов в Израиле”.В настоящее время регуляторы, ответственные за контроль финансовой сферы, отдают распоряжения и принимают решения, касающиеся всех израильтян, при этом процесс принятия решений непрозрачен и не контролируется представителями общественности. Банк Израиля, отвечающий за контроль банков, также принимает решения полностью автономно. Распоряжения, отдаваемые инспектором банков, никем не контролируются, и не требуют утверждения Кнессетом или правительством, хотя влияют на каждого израильского гражданина.