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21.02 16:05   MIGnews.com

"Правительство вновь пренебрегает светским населением"

В среду, 21 февраль, на пленарном заседании Кнессета большинством голосов был отклонен законопроект, инициированный фракцией "Еш Атид", об урегулировании работы общественного транспорта по субботам.

"Нынешняя ситуация наносит ущерб слабым слоям населения. В услугах автобусов по субботам нуждаются, прежде всего, малообеспеченные граждане, не имеющие собственных автомобилей, люди, которые не могут позволить себе услуги такси. Таким образом, многие жители страны по субботам находятся практически под домашним арестом. Работа общественного транспорта по субботам должна стать шагом к социальной справедливости в нашей стране. Каждый имеет право провести выходные вне дома: будь то на берегу моря или в других зонах отдыха. Но выехать из дома без общественного транспорта – фактически не реально. Правительство в очередной раз пренебрегает светским населением страны и идет на поводу у ультраортодоксов!", - отметил один из инициаторов закона, депутат Кнессета от фракции "Еш Атид" Константин Развозов.
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