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`С Биби покончено, но банда вокруг него ничем не лучше` 21.02 14:05   MIGnews.com

"С Биби покончено, но банда вокруг него ничем не лучше"

Госпожа Тамар Зандберг, депутат Кнессета и кандидат на пост главы партии Мерец прокомментировала драматический поворот в “деле 4000”.

Зандберг заявила: “Я слышу разговоры о том, что Нетаниягу следует заменить на кого-то из других членов фракции Ликую в Кнессете. Израиль должен идти на выборы. С Нетаниягу покончено, это ясно, но бибизм принадлежит не только ему. Он подмял под себя всю правящую партию. Банда вокруг него ничем не лучше. Это сообщество тех, кто готов пнуть любой элемент демократии и верховенства закона и забить любую священную корову. Они молчат, и это пугает. Это люди, которые сравнивают дела Нетаниягу с убийством Рабина, а государственных свидетелей с доносчиками. Это те, кто парализует или пытается линчевать начальника полиции и правовое государство”.
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