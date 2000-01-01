Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Репатрианты должны получать информацию на русском языке` | Фото:21.02 14:24   MIGnews.com

"Репатрианты должны получать информацию на русском языке"

21 февраля в кнессете состоялось заседание комиссии по алие и абсорбции, посвященное курсам министерства абсорбции лля репатриантов по специальности "страховой агент". Проведение комиссии инициировала депутат Светлова, поскольку оказалось, что многие репатрианты не имеют информации о субсидированных курсах, которые могли бы дать им новую специальность.

Депутат Светлова сказала на заседании комиссии: "Многие репатрианты окончили высшие учебные заведения в странах исхода, имеют академические степени по математике, экономике, статистике и бухгалтерии. Такое образование дает возможность получить "птор" при получении лицензии страхового агента в Израиле и льготы при прохождении субсидированных курсов министерства абсорбции. Но люди не знают об этом! На израильском рынке труда есть большой спрос на русскоязычных страховых агентов, и люди, получив информацию, могли бы приобрести полезную специальность. Дело в том, что курсы субсидированы, на ряд предметов обучения есть "птор" (освобождение от изучения) и спрос на рынке труда есть. Не хватает лишь информации на русском языке. Поэтому я и собрала заседание комиссии, чтобы понять, как довести до репатриантов важную информацию".

По итогам заседания комиссии было решено, что министерство абсорбции проведет консультации с представителями страховых компаний и разработает план выпуска информационных брошюр и бюллетеней, рассказывающих на русском языке о субсидированных курсах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:13
Ученые нашли ген отказа от алкоголя
21:50
Аналитик рассказал о последствиях новых санкций США
21:34
Серена Уильямс чуть не умерла после родов
21:25
В Израиле создали приложение для больных раком
20:58
"Ликуд выиграет 40 мест на следующих выборах"
19:52
Галь Гадот объявит лауреатов премии "Оскар"
19:47
Турки хотят собирать беспилотные танки
19:26
Израиль: 7 нелегалов посадили в тюрьму
18:53
Солдат ЦАХАЛа получил ранения во время учений
18:16
В предварительном чтении принят новый закон о клубах
17:57
Елизавета II удивила всех, посетив модный показ
17:34
"Мир с Израилем мог бы предотвратить сирийскую войну"
17:15
Принят закон о подотчетности инспектора банков
17:05
Айзенкот: выдача тел террористов была ошибкой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus