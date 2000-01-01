21.02 14:24 MIGnews.com

"Репатрианты должны получать информацию на русском языке"

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21 февраля в кнессете состоялось заседание комиссии по алие и абсорбции, посвященное курсам министерства абсорбции лля репатриантов по специальности "страховой агент". Проведение комиссии инициировала депутат Светлова, поскольку оказалось, что многие репатрианты не имеют информации о субсидированных курсах, которые могли бы дать им новую специальность.Депутат Светлова сказала на заседании комиссии: "Многие репатрианты окончили высшие учебные заведения в странах исхода, имеют академические степени по математике, экономике, статистике и бухгалтерии. Такое образование дает возможность получить "птор" при получении лицензии страхового агента в Израиле и льготы при прохождении субсидированных курсов министерства абсорбции. Но люди не знают об этом! На израильском рынке труда есть большой спрос на русскоязычных страховых агентов, и люди, получив информацию, могли бы приобрести полезную специальность. Дело в том, что курсы субсидированы, на ряд предметов обучения есть "птор" (освобождение от изучения) и спрос на рынке труда есть. Не хватает лишь информации на русском языке. Поэтому я и собрала заседание комиссии, чтобы понять, как довести до репатриантов важную информацию".По итогам заседания комиссии было решено, что министерство абсорбции проведет консультации с представителями страховых компаний и разработает план выпуска информационных брошюр и бюллетеней, рассказывающих на русском языке о субсидированных курсах.