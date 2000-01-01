21.02 14:04 MIGnews.com

В больнице "Барзилай" открыли новый подземный комплекс

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20 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приехали на торжественную церемонию открытия нового подземного госпиталя-убежища в Медицинском центре "Барзилай" в Ашкелоне.Премьер-министр выразил благодарность руководителям Клеймс Конференс, Keren Hayesod, Legacy Heritage Fund, Фонда семьи Самсон и других организаций, пожертвовавших деньги на этот проект, и присутствовавших на церемонии открытия."Удивительно, насколько здесь теперь надёжно и безопасно. Я помню, как приезжал сюда во время военных операций, под огнем, вместе с моей женой, чтобы навестить раненых солдат, и я видел, в каких условиях приходилось работать здесь персоналу во время тревоги. Именно тогда мы приняли решение о необходимости укрепления и строительства защищенных госпиталей-убежищ в нескольких медицинских центрах страны. Было решено, что две трети бюджета на реализацию этого важного проекта поступят от государства, а оставшуюся часть составят пожертвования. И теперь на Юге страны есть отремонтированная и хорошо защищенная больница, которая производит сильное впечатление. За 70 лет независимости мы создали отличные медицинские услуги, и мы продолжаем их развивать", - сказал в своём выступлении Биньямин Нетаниягу.Строительство суперсовременного, защищённого и оборудованного по последнему слову техники госпиталя-убежища в "Барзилай" стало ещё одним шагом в реализации специального проекта, утвержденного в 2007 году и предусматривающего создание подземных больничных комплексов и защитных помещений в четырех израильских медицинских центрах "Рамбам", "Пория", "Барзилай" и Западной Галилеи (в Нагарии). На реализацию всего проекта требовалось 114 миллионов долларов, из которых 16 миллионов долларов выделила Клеймс Конференс.На фотографиях с церемонии открытия:Ashkelon 1 (слева направо): Шломо Гур – вице-президент израильского отделения Клеймс Конференс; Томер Глам – мэр Ашкелона; Сара Нетаниягу, Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля; раввин Яаков Лицман – заместитель министра здравоохранения и доктор Хези Леви – директор Медицинского центра "Барзилай"Ashkelon 2 (слева направо): Томер Глам – мэр Ашкелона; Шломо Гур – вице-президент израильского отделения Клеймс Конференс; Сара Нетаниягу; Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля и доктор Хези Леви – директор Медицинского центра "Барзилай"