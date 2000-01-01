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21.02 15:14   MIGnews.com

В ООН призвали гарантов мира в Сирии добиться перемирия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Иран и Турцию приложить максимально усилий, чтобы добиться прекращения обстрела Восточной Гуты, передает ТАСС.

"Восточная Гута участвует в соглашении о деэскалации, заключенном в Астане. Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, в особенности гарантам астанинских соглашений, об их обязательствах в этой связи", - говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, из-за осады города сирийскими военнослужащими, вынуждены жить в экстремальных условиях почти 400 тысяч человек. По мимо этого, Дюжаррик напомнил, что за последние несколько дней в результате частых обстрелов погибли более 100 человек, включая 13 детей.

"Пять больниц и медицинских клиник подверглись авиаударам, более 700 человек требуют срочной эвакуации по медицинским соображениям", - отметил представитель генсека, добавив, что режим тишины в Восточной Гуте позволит доставить туда гуманитарную помощь, а также эвакуировать раненых.

Восточная Гута входит в зону деэскалации конфликта в Сирии, согласно с соглашением от 4 мая между странами-гарантами режима прекращения огня на сирийской территории – Россия, Иран, Турция. В ООН регулярно выражают обеспокоенность критической ситуацией в этот районе, поскольку многие жители города страдают от острой нехватки продуктов первой необходимости.
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