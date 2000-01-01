21.02 13:19 MIGnews.com

Нидерланды превращаются в нарко-государство

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Нидерланды начинают напоминать наркогосударство, в котором полиция не в состоянии бороться с параллельной криминальной экономикой.Об этом в среду, 21 февраля сообщает The Guardian со ссылкой на доклад полицейской ассоциации страны.В документе, основанном на интервью с 400 сотрудниками полиции, говорится, что агенты полиции сталкиваются со "слишком многими проблемами", мешающими правильно выполнять свою работу. Два года назад они уже били тревогу по поводу роста незаконной экономики.В докладе подчеркивается, в такой ситуации преступники "становятся богатыми предпринимателями в гостиничном бизнесе и на рынке жилья" и превращают Нидерланды в "наркополитическое государство"."С нынешними людьми и ресурсами побороть можно только одну из девяти преступных групп", — отмечается в докладе полицейской ассоциации страны, полученном газетой De Telegraaf.По мнению некоторых экспертов, политика толерантности в отношении продажи каннабиса в кофейнях и правовой статус проституции привела к тому, что Нидерланды стали крупным центром торговли наркотиками и людьми. Подавляющее большинство экстази, изъятых в Европе и США, происходит из лабораторий на юге страны, которые все чаще управляются марокканскими бандами.В настоящее время, голландская полицейская ассоциация намерена привлечь на работу еще 2000 сотрудников. Несмотря на то, что за последние девять лет число зарегистрированных преступлений сократилось на четверть, полиция утверждает, что ежегодно 3,5 миллионов преступлений не регистрируются.