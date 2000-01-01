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Встреча ПМ с главой Всемирного Конгресса Горских Евреев 21.02 13:12   MIGnews.com

Встреча ПМ с главой Всемирного Конгресса Горских Евреев

19 февраля 2018 г. в Иерусалиме состоялась официальная встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой Всемирного Конгресса Горских Евреев Акифом Таировичем Гилаловым.

Встреча была посвящена главным образом деятельности Конгресса, который в 2017 году получил статус неправительственной организации и особого консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН. В этом году, как отметила Бен Шломо Тамара, директор особых мероприятий ВКГЕ, которая так же присутствовала на встрече, Конгресс проведет ряд мероприятий в США, Ватикане и других странах.

Часть встречи также была посвящена обсуждению строительства в Москве культурно общинного центра Сефардских Евреев России.

Также на встрече Глава Конгресса поздравил Премьер Министра с 70-летием Израиля и проявил инициативу в проведении мероприятия в честь этого события, где первыми приглашенными гостями будет Биньямин Натаньяху и его супруга Сара.

Помимо встречи с Биньямином Натаньяху, прошла встреча на официальном уровне со спикером Кнессет Юли Эдельштейном, где также обсуждались деятельность Конгресса, и проведение совместных мероприятий, посвященных 70-летию государства Израиля которые станут отправной точкой нового плодотворного сотрудничества.

Сайт организации: www.wcmj.org

 
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