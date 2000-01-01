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Жителям ПА выдадут еще еще 20 тысяч разрешений на работу | Фото:21.02 13:42   MIGnews.com

Жителям ПА выдадут еще 20 тысяч разрешений на работу

Палестинцам выдадут еще 20 000 разрешений на работу в Еврейском государстве.

Об этом в среду, 21 февраля заявил глава Минфина Израиля Моше Кахлон на встрече с премьер-министром ПА Рами Хамдаллой, передает "Глобс".

По его словам, количество жителей ПА, которым разрешено работать в Израиле, будет увеличено и достигнет 100 тысяч человек.

Также, в ходе своего выступления Кахлон призвал палестинцев вернуться за стол переговоров при участии США.

"Американцы - единственный справедливый посредник в регионе, и я настоятельно призываю вас вернуться за стол переговоров при посредничестве эмиссара президента Трампа на Ближнем Востоке Джейсона Гринблата", - отметил чиновник.

Десятый канал ИТВ сообщал, что Рами Хамдалла просил Кахлона "заморозить" законопроект Авигдора Либермана о предотвращении выплат пособий террористам.
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