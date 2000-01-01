21.02 11:12 MIGnews.com

Если разразится война тыл пострадает в невиданных масштабах

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Министр образования Нафтали Беннет посетил крупные учения гражданской обороны в Ор Йехуда.В учениях принимали участие учащиеся и преподавательский персонал школы Эхуд Манор.Выступая перед ними Беннет сказал: “Уровень риска для граждан Израиля резко возрос, и в случае если прогнозы сбудутся и разразится война, тыл пострадает в невиданных доселе масштабах. Мы сделаем все, что возможно для того, чтобы помочь населению в случае чрезвычайной ситуации, но это не заменит населения, которое помогает себе”.Беннет сказал: “Израиль - сильнейшая страна Ближнего Востока, и мы готовы к любому сценарию. Мы сделаем все ради того, чтобы предотвратить войну, но это не от нас зависит.В ходе учений отрабатывался сценарий, по которому множество ракет поражают школу, инцидент с большим количеством жертв. После того, как прозвучали сирены ракетной тревоги сотни учащихся укрылись в убежищах. Затем на территорию школы зашли спасатели для эвакуации пострадавших, а позднее были запущены робот и собаки для поисков взрывчатки.