21.02 10:48 MIGnews.com

Гальон против главы БАГАЦа

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Лидер партии Мерец Захава Гальон потребовала от министра юстиции Аелет Шакед отложить заседание комитета по назначению судей.Заседание назначено на 22 февраля. На нем должны обсуждаться кандидатуры судей Верховного СудаГальон заявила: “Была ошибка в поведении президента Верховного Суда, необходимо перенести заседание комитета”.Гальон выдвинула данное требование в связи с “делом 1270” - попыткой подкупить судью Хилу Герстель.