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Гальон против главы БАГАЦа 21.02 10:48   MIGnews.com

Гальон против главы БАГАЦа

Лидер партии Мерец Захава Гальон потребовала от министра юстиции Аелет Шакед отложить заседание комитета по назначению судей.

Заседание назначено на 22 февраля. На нем должны обсуждаться кандидатуры судей Верховного Суда

Гальон заявила: “Была ошибка в поведении президента Верховного Суда, необходимо перенести заседание комитета”.

Гальон выдвинула данное требование в связи с “делом 1270” - попыткой подкупить судью Хилу Герстель.
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