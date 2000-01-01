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Фото из Facebook 21.02 10:10   MIGnews.com

Столтенберг считает, что РФ не является угрозой для НАТО

Россия не является угрозой для стран-членов Североатлантического альянса, заявил Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy.

При этом он пригрозил ответными мерами в случае, если повторится крымский или украинский сценарий.

Столтерберг также отметил, что НАТО удалось совершить крупнейшее усиление коллективной обороны со времен "холодной войны". А такие предосторожности он пояснил "агрессивными" действиями России.

Напомним, ранее Генеральный секретарь альянса обвинил РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД), провоцируя, таким образом, новую ядерную гонку.

При этом на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американский ядерный потенциал всегда будет самым большим в мире.

Договор ДРСМ был подписан между СССР и Соединенными Штатами Америки в 1987 году. Подписав этот документ стороны обязуются уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

Между тем Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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